Após a derrota por 1 a 0 para o desesperado Goiás, nesta quarta-feira (3), o Atlético viu as chances de título despencarem e, mesmo que Internacional e Flamengo tropecem nesta quinta (4), a missão nas quatro últimas rodadas do Campeonato Brasileiro será árdua. Melhor mandante na atual edição da competição mais importante do país, o Galo é um verdadeiro desastre fora de seus domínios.

Com apenas 18 pontos conquistados em 51 disponíveis, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli ocupa a 12ª colocação neste quesito; o aproveitamento é de pouco mais de 35%.

Considerando apenas o returno da Série A, os mineiros estão praticamente empatados com o Red Bull Bragantino. Iguais em números de pontos (28), as duas equipes acumulam 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Contudo, os paulistas, donos da segunda melhor campanha, ficando atrás apenas do surpreendente Internacional, têm três gols de saldo a mais que o alvinegro. Enquanto o Braga fez 26 gols e levou 13, o Galo fez 27 e levou 17.

Cabe lembrar que as duas equipes podem ser ultrapassadas pelo Flamengo, nesta quinta-feira (4). O rubro-negro soma 26 pontos no returno e encara o Vasco.

Na próxima rodada, o Atlético encara o Fluminense. O duelo da 35ª rodada está marcado para quarta-feira (10), a partir das 21h30, no Maracanã.