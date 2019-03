Técnicos Cesinha e Levir Culpi divulgam os times que entram em campo daqui a pouco, às 18h, no Dilzon Melo, em Varginha, no jogo de ida pela semifinal do Campeonato Mineiro.

No Boa, a novidade é o zagueiro Gabriel Vieira que entrará no meio-campo, com a camisa 11, no lugar de Edenilson.

No Galo, confirmada a participação de Maicon Bolt, com a camisa 11 no ataque, ao lado de Ricardo Oliveira.