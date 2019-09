A eliminação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil evidenciou que no futebol, além de outros, o ditado que diz "lavar a roupa suja em casa" faz muita diferença. Tanto que depois de ter dado declarações polêmicas após os 3 a 0 do Internacional, resultado que tirou da Raposa a chance do heptacampeonato no mata-mata, o meia Thiago Neves teve uma conversa particular com a diretoria celeste. Quem garantiu isso foi o diretor de futebol do clube, Marcelo Djian.

Na visão do dirigente a entrevista do meio-campista teve "excessos" e por isso foi necessária uma conversa específica.

"Houve excesso do Thiago, mas nós conversamos hoje (na última sexta-feira) internamente e está tudo resolvido. Houve uma conversa. Sempre acontece um pouco de estresse quando é uma entrevista diferente, mas já foi conversado. Colocamos tudo que deveria ser falado entre jogador e treinador e está tudo resolvido", revelou o diretor de futebol em entrevista no programa Arena, na rádio 98 FM.

Presença importante na atração noturna da rádio, Djian falou de outros assuntos importantes. Dentre esses o que diz respeito às contratações. O membro da diretoria confirmou que a eliminação na Copa do Brasil impactará direto nos investimentos do clube em atletas.

"Vai impactar bastante. Isso nos preocupa bastante, por isso estamos tentando monitorar jogadores que possam não ser tão caros e jogadores como moedas de troca, jogadores insatisfeitos e que peçam para sair. Vamos ter que usar. Lembro que ano passado usamos o Bruno Silva na chegada do Jadson, o Mancuello que foi vendido para o Toluca. Vários jogadores que não estão sendo utilizados, vamos utilizar para fazer as contratações", comentou.

Um dos atletas que está no elenco, mas que dificilmente ficará para o ano que vem é o atacante Pedro Rocha. Tudo pela dificuldade de manutenção do atleta - custo alto -, que pertence ao Spartak de Moscou.

"O Pedro Rocha, a gente está gostando dele, mas ele pertence ao Spartak, de Moscou. Ele pode ser que seja mais difícil, a não ser que o clube prorrogue. Se prorrogar, acho viável. Se for compra, acho bastante difícil", analisou.

Permanência de lateral

Outro assunto tratado por Marcelo Djian na entrevista foi sobre o lateral colombiano Orejuela, desfalque contra o Internacional por defender à Seleção de seu país em amistosos na Data Fifa.

Orejuela pertence ao Ajax, da Holanda, e o Cruzeiro já adiantou recentmente que tem o interesse em exercer o direito de compra do jogador. "O Orejuela está acertado para a opção de compra. Já conversamos com o Ajax, temos prazo para exercer a opção de compra, até 30 de novembro, mas logo vamos exercer a opção de compra. O contrato com o atleta foi feito, é apenas opção com o Ajax", disse.