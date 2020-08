A semana começou com notícias boas no Atlético, vindas diretamente do Departamento Médico do clube. Para o duelo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro, marcada para a próxima quarta-feira (5), contra o América, o técnico Jorge Sampaoli terá uma opção a mais no setor defensivo.

Recuperado de uma lesão no púbis, o zagueiro Gabriel foi liberado para se juntar ao grupo e, titular na estreia do comandante argentino, antes da paralisação das competições no país, poderá brigar por uma vaga entre os onze com Réver, Alonso, Rabello, Bueno e Gustavo Henrique.

Já o atatacante Diego Tardelli, que sofreu grave lesão no tornozelo direito, teve os pontos da cirurgia retirados e, nesta segunda-feira (3), volta à Cdade do Galo para iniciar o processo de fisioterapia. Contudo, o tempo de recuperação será longo e o camisa 9 deve ser opção apenas na próxima temporada.

Há mais de dois anos fora de ação devido à lesões no joelho, o volante Gustavo Blanco é outro que pode voltar a ser opção em breve. Desta vez, recuperando de um problema no quadril, o jogador de 25 anos segue em fase final do tratamento e nas próximas semanas deverá receber o aval para treinar.