Para a maior parte do atual elenco do Cruzeiro, o fim da Série B do Campeonato Brasileiro representou o início de um período de descanso, mas alguns atletas seguiram ou ainda seguem se recuperando de problemas de ordem médica.

O zagueiro Manoel e o volante Machado, recentemente, ficaram livres de lesões musculares na coxa direita e, fora de campo, tentam definir suas situações com a Raposa. O beque tem contrato até julho deste ano e quer permanecer, enquanto o meio-campista, que pertence ao Grêmio, ainda tem chance de continuar na Toca.

Por outro lado, o zagueiro Léo, prossegue o processo de reabilitação, após sofrer uma lesão na cartilagem do joelho direito.

Já o volante Henrique convive com os primeiros dias do período pós-operatório. Na última sexta-feira (5), ele passou por uma cirurgia para correção de um problema no joelho direito, no Mater Dei.

Henrique e Léo não têm precisado frequentar a Toca II para fazer algum tipo de atividade, segundo informou a assessoria de imprensa do clube.