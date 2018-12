Mais partidas empilhadas no número já recordista de apresentações no Cruzeiro, o bicampeonato consecutivo da Copa do Brasil, um dos principais goleiros brasileiros da década e a fome de ter um 2019 melhor ainda. O goleiro Fábio comemora o Réveillon nesta segunda-feira com mais uma no mágico e de evolução pessoal.

Em entrevista ao programa Bate Papo Esportivo da TV Horizonte, o camisa 1 celeste comentou sobre as conquistas do Cruzeiro na temporada encerrada e revelou que evoluiu debaixo das traves "em vários aspectos" em relação ao desempenho de 2017.

"Primeiramente é Deus, e pela fé, enxergar que a equipe tem condição de fazer um grande ano. Depois o trabalho diário com o Robertinho (preparador de goleiros) e os outros goleiros do clube. Isso é crucial para que a cada ano você possa melhorar. Do ano passado para este ano, eu melhorei muito em vários aspectos. Isso que dá uma base para entrar 2019 mais confiante ainda", afirmou.

Aos 38 anos, com 13 temporadas seguidas na titularidade do Cruzeiro, Fábio já está na história do clube celeste. Venceu a Copa do Brasil por duas vezes, depois de conquistar o Campeonato Brasileiro também de forma consecutiva (2013-2014). No mata-mata da Copa do Brasil, herói em disputas de pênalti na final contra o Flamengo, em 2017, e principalmente diante do Santos, em 2018. Momento de reviravoltas na qual ele foi o protagonista.

"Acho que foi um ano vitorioso, mas com grau de dificuldade muito grande. Equipe teve que se entregar muito e aliado à força do torcedor, consegumos fazer grandes jogos, reviravoltas e classificações emocionante. Isso, com a qualidade do grupo e o trabalho do Mano, foi fortalecendo a equipe, que ficou consistente, equilibrada e veio a conquista do Hexa. Isso tudo com o Campeonato Mineiro no início do ano, de reverter a vantagem na final. Temporada maravilhosa. Temos que pegar alguns pontos para melhorar e não sofrer em alguns detalhes que sofremos, infelizmente, este ano".