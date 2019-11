Um clima de revolta, tristeza e frustração foi visto no Mineirão com mais uma derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Em casa, depois de ter empatado com o Avaí e perdido para a Chapecoense, ambos rebaixados, a Raposa acabou virando presa fácil para o CSA, por 1 a 0, segue na zona de rebaixamento, a três rodadas do fim da competição, e viu a ira dos torcedores começar antes do apito final.

Além dos sinalizadores arremessados em campo, das bombas e dos fogos de artifício acendidos nas cadeiras do Gigante da Pampulha - o que fez a arbitragem paralisar a partida por dois minutos -, alguns cruzeirenses hostilizaram e muito o meia Thiago Neves. Se já estava pressionado por melhores atuações, o camisa 10 do time celeste piorou a situação ao desperdição a penalidade máxima que poderia ter evitado a derrota para os alagoanos.

Há seis partidas sem saber o que é vencer na competição mais importante do país, o Cruzeiro volta a campo na próxima segunda-feira (2) e encara o Vasco no Rio de Janeiro. Faltando três rodadas para o fim do Brasileirão, nada mais urgente do que uma vitória para não fazer Abel e companhia jogarem de vez a tolha.