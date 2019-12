Apesar de ainda não oferecer às atletas os astronômicos salários pagos na modalidade masculina, o futebol feminino tem transformado a vida de muitas mulheres no Brasil. Em Minas Gerais, uma "Silva" ilustra bem a importância e o poder de transformação do esporte. Eduarda, meia do Atlético, tornou-se orgulho na casa em que divide espaço com outras 17 pessoas.

Vendo o pai vivendo de "bicos" (autônomo) e a mãe cuidando dos nove sobrinhos, a tímida Duda, caçula entre os outros sete irmãos, abriu uma porta gigantesca para ajudar nas contas da casa e para ter um futuro de sucesso no mundo da bola. Convocada pelo técnico Jonas Urias para defender a Seleção Brasileira Sub-20, ela se prepara para viajar aos Estados Unidos e, pela primeira vez, ficar mais de uma semana longe das pessoas que ama.

"No início eu tinha muito medo de tudo isso, mas depois foi passando. Descobri que o Atlético e a Seleção foram as melhores coisas qu aconteceram na minha vida", conta a meia do alvinegro ao Hoje em Dia.

"O futebol vai me ajudar muito ainda a cuidar da minha família. Era o meu maior sonho (ser convocada) e eu o realizei. Estou muito feliz com tudo isso", acrescenta.

Assim que voltou da primeira convocação feita por Urias, Duda foi presenteada pela família com o que ela chama de "belo churrasco". O presente, inesquecível para ela, também foi financiado por outros dois amigos.

Seleção e sonho americano

O técnico da Seleção Feminina Sub-20, Jonas Urias, divulgou na última quinta-feira (28) a lista das 20 atletas convocadas para a disputa do Torneio Nike Friendlies, em Sarasota, nos Estados Unidos. Convocado pelo comandante, Duda ajudará o time Canarinho contra duas seleções dos Estados Unidos e uma da França. Os jogos serão disputados no Premier Sports Campus, no Lakewood Ranch, entre os dias 9 e 13 deste mês.

O Brasil estreia na próxima segunda-feira (9) diante da França; na sequência, encara as duas equipes dos Estados Unidos, nos dias 11 e 13 respectivamente. Treinando desde o dia 28 em Itu (SP), as meninas seguem para a Terra do Tio Sam no próximo sábado (7).