Neste fim semana serão conhecidos os campeões do Bop Games, maior evento multiesportivo da América Latina, que neste ano está sendo realizado de forma virtual.

Os mais de 200 atletas inscritos no torneio disputaram as seguintes modalidades: Street Workout, Slackline (Trickline), CrossFit, Levantamento de Peso (LPO), Jiu-Jitsu e a tradicional corrida.

No CrossFit, as equipes mineiras Team Mutação e Maybru são finalistas na categoria Elite Feminino. No masculino, estão na briga a RX Sports e a Team Natural. Já na categoria Scale, Team Kamikaze (Espírito Santo) e Team STU (São Paulo) disputam a final masculina e a briga no feminino será com as equipes mineiras Team Roia e SC Metido a RX.

No Slackline (Trickline), três brasileiros, dois argentinos e dois chilenos vão disputar a final. O mineiro Hendle Santos foi o melhor nas disputas da semana passada.

No LPO, disputam a categoria acima de 310kg: Gabriel Jesus Moura (Minas Gerais), Serafim Veli (Paraná), Thiago Luz de Souza (São Paulo) e Wanderson João da Silva Gomes (Minas Gerais).

No feminino, se classificaram na categoria acima de 215kg: Adriane Guedes Ferreira (Paraíba), Kamilla Chagas Viana (Rio de Janeiro), Lillian Nagao Leitão (Pernambuco) e Luiza Fernanda de Oliveira Dias (Minas Gerais).

Já no Jiu-Jitsu, todas as finais serão disputadas por atletas mineiros. Na categoria até 75kg, Leonir Castro e Paulo Henrique; até 88kg, estão na disputa Glauco Henry e Rafael Scarpelli; na categoria Absoluto, José Marlon e Rogerio Silva.

Locais de disputa

As competições de CrossFit e Jiu-Jitsu ocorrem em estúdios montados no box Ares CrossFit (BH) e na academia Gracie Barra Castelo, ambos em Belo Horizonte. Tudo seguindo as orientações de distanciamento da equipe de transmissão, uso de máscaras, álcool gel e higienização específica de quem estará em disputa.

A apuração é feita por árbitros, através de vídeos.

O evento conta com uma contrapartida social. Durante as transmissões, é colocado na tela um QR Code, onde as pessoas podem contribuir para duas ações: apoio à ONG Heróis Nunca Morrem e para campanhas de reflorestamento e plantio de árvores na cidade. Todos os projetos têm atuação em Belo Horizonte.

O público pode acompanhar tudo nos canais oficiais Bop Games, mas se inscrevendo antes em bopgames.com.br/online-edition.

O evento conta com o Patrocínio da Belotur e da Prefeitura de Belo Horizonte, além de apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da Subsecretaria de Esportes de Minas Gerais.