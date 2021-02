O ex-jogador Belletti tem nova função no Cruzeiro. Contratado para o cargo de diretor de negócios internacionais, em setembro de 2020, o profissional agora vai atuar como auxiliar-técnico fixo do clube. Em conversa com sócios-torcedores da Raposa, nesta quinta-feira (4), o diretor de futebol André Mazzuco comentou sobre a mudança.

“Belletti é um cruzeirense confesso, um cara identificado com o clube, que fez toda a formação para se tornar treinador algum dia. E nós entendemos que o auxiliar da casa, mais que o trabalho e o suporte que dá à comissão técnica, tem que ser um profissional identificado com o clube, que pegue com os meninos que suba para o profissional, que faça um trabalho diferenciado”, disse Mazzuco.

Belletti, que tem a licença Pró da CBF para atuar como treinador, vai se unir a nova comissão técnica da Raposa, agora liderada por Felipe Conceição, apresentado na última quarta-feira (3), como novo comandante da equipe celeste.

Além do ex-lateral, outros três profissionais chegam para integrar o staff de Conceição: Fabrício Vasconcellos (auxiliar técnico), Ronaldo Torres (preparador físico) e Bernardo Lima (analista de desempenho).

Célio Lúcio

Outro que está mudando de função no Cruzeiro é Célio Lúcio. Então auxiliar fixo do clube, o ex-zagueiro agora vai coordenar a transição dos jogadores da base pra o profissional. A mudança de função do ex-defensor também foi comentada por André Mazzuco.

“O Célio, como conhece a equipe principal, ele vai fazer essa circulação, essa flutuação livre, acompanhar as categorias de base e fazer a transição, dando suporte aos atletas que vão iniciar a transição”, explicou o diretor de futebol.

Com uma história vitoriosa como jogador da Raposa, o Célio está há dez anos trabalhando nas categorias de base, onde atuou em diversas funções. Na última temporada foi alçado ao time principal, sendo, inclusive, o técnico interino da equipe em duas partidas pela Série B.