Da chuteira ao sapato social. Da vestimenta esportiva à social. E é assim que o agora ex-goleiro Victor inicia novo passo profissional. Nesta sexta-feira (5) o novo Gerente de Futebol do Atlético foi à Cidade do Galo e abriu caminho para nova história no clube.

Se dentro de campo foram 424 partidas, assumindo o protagonismo nos principais títulos da história recente do Alvinegro, a partir de agora o desafio é ser o elo do diretor-executivo Rodrigo Caetano com a presidência, os jogadores e a nova comissão técnica.

Há exatos 3.166 dias ele chegava ao Centro de Treinamentos para assumir o posto de Camisa 1; agora, a missão do "Santo dos Atleticanos" será de ser os olhos de Caetano fora das quatro linhas.