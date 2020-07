Um interesse antigo que pode se tornar realidade em breve. Assim pode ser o desfecho do flerte do Atlético com o lateral-direito Mariano, de 34 anos. Atualmente no Galatasaray, da Turquia, o jogador cumpre os últimos dias de contrato e pode ser novidade na Cidade do Galo já no início de agosto.

Conforme informação recebida pelo Hoje em Dia, apesar de o clube turco ter a opção da renovação automática do vínculo, o desejo do atleta é de respirar novos ares e, pedido por Sampaoli, reencontrar o comandante com quem trabalhou na Espanha, quando defendiam o Sevilla.

Mesmo com a concorrência de outros clubes, o alvinegro parece estar passo a frente para concretizar o negócio. Nos bastidores, pessoas ligadas às duas partes se mostram otimistas quanto a isso. Nesta quinta-feira (9), o jornalista Jorge Nicola afirmou ter conhecimento de que Mariano, inclusive, já aceitara a proposta atleticana.

Na posição, o Atlético conta atualmente com Guga - ativo importante e valorizado, que pode ser negociado surgindo uma boa proposta - e Maílton, destaque do Operário-PR na Série B de 2019.

A ver.