Contra o Ceará, no dia 24 de junho, Everson teve duas falhas, que culminaram na derrota do Atlético, por 2 a 1, no Castelão. Ao fim do duelo, assumiu a responsabilidade pelo revés e prometeu se empenhar ainda mais para dar a volta por cima e ajudar o Galo. Dito e feito! Nos três últimos triunfos, sobre Atlético-GO, Cuiabá e Flamengo, teve atuações de destaque, incluindo defesas milagrosas diante do Peixe Dourado e do Urubu.

Do inferno ao céu, o goleiro conta como é manter o equilíbrio para não se abater diante das adversidades e ser decisivo.

“Saí de casa aos 13 anos e desde os 18 convivo com essa responsabilidade. É ter sempre equilíbrio nas vitórias, ajudando ou podendo ajudar mais. E nas derrotas, saber que tenho que melhorar. É manter o equilíbrio para fazer grandes jogos e o bom nível. Saber onde errou e melhorar. E onde estiver acertando, dar prosseguimento”, afirmou.

E já que o assunto é manter as boas atuações, ele espera fechar o gol novamente contra o América, neste sábado (10), às 19h, no Independência, pela 11ª rodada do Brasileirão.

“Jogo difícil. Nos três últimos jogos contra o América, vencemos um e empatamos dois. E esses empates nos deram o título mineiro. Eles (América) lembram que perderam título, e isso cria um clima de revanche. Temos que entrar focados, pois eles vão entrar para descontar por esse título que perderam. Vamos para fazer um bom jogo, respeitando o América, mas buscando os três pontos. Campeonato Brasileiro é regularidade”, destacou.

O Galo ocupa o quarto lugar, com 19 pontos. O Coelho é 15°, com nove.