Uma notícia que causou impacto na Toca da Raposa nesta quarta-feira (23). Após ter sido anunciado pelo Fluminense, há 153 dias, o volante Henrique está de volta ao Cruzeiro. O jogador de 35 anos, que estava emprestado ao Tricolor, foi um pedido do técnico Enderson Moreira à diretoria celeste. Ele acumula mais de 500 partidas oficiais com a camisa azul e branca.

Henrique, que tem vínculo com a Raposa até o fim de 2021 fez apenas sete jogos no clube carioca. Após iniciar a temporada como titular, o volante acabou no banco de reservas com a ascensão do prata da casa Yago Felipe e com a manutenção de Hudson, que foi seu companheiro em Belo Horizonte, entre os onze. A notícia do retorno do jogador foi dada pelo jornalista Adroaldo Leal, da Rádio 98FM.

Nas redes sociais, as opiniões sobre o retorno do "capitão" são divergentes. Alguns comemoram e outros lamentam; estes, inclusive, não perdoam o atleta por ter deixado o Cruzeiro após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.