O Cruzeiro anunciou, na tarde deste domingo (1º), a contratação do atacante William Pottker, de 26 anos, que estava no Internacional.

Pottker assinou com a Raposa por quatro anos, com o clube estrelado passando a ter posse de 50% dos direitos econômicos do jogador. O atacante tinha contrato com o Colorado até maio de 2021.

A negociação envolveu a ida do jovem Maurício para o Inter. O meio-campo de 19 anos assinou com o Colorado até o dia 30 outubro de 2025.

De acordo com a assesoria de comunicação do Cruzeiro, a Raposa mantém uma parte dos direitos de Maurício pensando em uma futura venda. O percentual não foi revelado.

Ainda segundo a assessoria, a transação não envolveu gastos financeiros por parte do Cruzeiro. O clube estrelado afirmou que a negociação tem cláusulas de confidencialidade e não revelou mais detalhes da operação.

Pedido de Felipão

A contratação de William Pottker foi um pedido do técnico Felipão, que deseja reforçar o sistema ofensivo da Raposa com jogadores experientes.

Pottker esteve na mira do Cruzeiro há alguns meses, quando o time celeste era dirigido por Enderson Moreira. Entretanto, à época, as negociações não avançaram.

Aos 26 anos, o atacante rodou por diversos times do Brasil e do exterior, ganhando projeção nacional na Ponte Preta, onde fez boa temporada em 2016, conquistando a artilharia do Brasileirão com 14 gols, ao lado de Fred (Atlético) e Diego Souza (Sport)

No ano seguinte, se transferiu para o Inter, clube pelo qual disputou 108 jogos e marcou 26 gols. No Colorado, participou da campanha do acesso à Série A, em 2017, e do vice-campeonato da Copa do Brasil, no ano passado.

Maurício

Revelado nas categorias de base da Raposa, meio-campo Maurício deixa o Cruzeiro com 41 jogos disputados e seis gols.

Considerado uma das principais revelações do time estrelado nos últimos anos, o jogador participou nos últimos dias de um perídoo de treinamentos com a seleção brasileira sub-20, visando o Sul-Americano da cetegoria, previsto para ser realizado em fevereiro do ano que vem, na Colômbia.

Alçado ao time principal da Raposa no ano passado, em meio ao péssimo momento da equipe celeste no Brasileirão, Maurício é o artilheiro do Cruzeiro nesta temporada, com cinco gols, além de ser o segundo que mais contribuiu com assistências, com três no total.

FICHA DO JOGADOR

Nome completo: William de Oliveira Pottker

Nascimento: 22/12/1993 (Foz do Iguaçu-PR)

Posição: Atacante

Altura: 1,80m

Carreira: Figueirense (2011), Gandzasar-ARM (2013), Ventforet Kofu-JAP (2013), Red Bull Brasil-SP (2014), Sporting de Braga-POR (2015), Linense-SP (2015), Ponte Preta (2016), Internacional (2017-2020) e Cruzeiro (desde 11/2020)

Conquistas: Artilheiro do Campeonato Brasileiro (2016), Artilheiro do Campeonato Paulista (2017) e Craque do Campeonato Paulista (2017)