No dia em que se completam 45 anos do primeiro título dos celestes na Copa Libertadores, vai ser lançado o documentário “Em Busca da História do Cruzeiro”. Dirigido por André Amparo e Gustavo Nolasco, o filme será exibido em 30 de julho, às 19h, no canal www.youtube.com/OficialCruzeiro.

São mais de 70 pessoas entrevistadas, incluindo várias personalidades que honraram a história centenária da instituição e filhos de imigrantes e operários italianos que fizeram parte da trajetória do clube.

Amparo e Nolasco foram buscar material nas origens da Società Sportiva Palestra Italia, fundada em 2 de janeiro de 1921 e que viria a se chamar Cruzeiro Esporte Clube, em 1942, imortalizando seu nome nos gramados de Minas Gerais.

Ao narrar parte dessa história de glórias, o média-metragem, com duração de uma hora, a entrelaça com o desenvolvimento de Belo Horizonte e o crescimento do futebol no Estado com a construção do Mineirão.

Curiosidades

O documentário vai trazer várias novidades, dentre elas uma versão nova do hino do Palestra Itália, composto em 1922 por Arrigo Buzzacchi e Tolentino Miraglia. A versão inédita é interpretada pelos músicos cruzeirenses Alysson Zuin e César Maurício (ex-vocalista das bandas Virna Lisi e Radar Tantã).

O filme reúne também documentos e imagens inéditas, cedidas por famílias de palestrinos e cruzeirenses, trechos de outros documentários produzidos sobre o time, além de entrevistas exclusivas com expoentes do futebol e da crônica esportiva brasileira, como o ex-jogador Tostão e o jornalista Juca Kfouri.

