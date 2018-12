Depois de passar por três clubes sem grande destaque nacional, Dodô vive o melhor momento da sua carreira desde que surgiu bem no Atlético. O meia-atacante, agora, tem opções em aberto para o futuro da carreira. E uma delimitação. O Galo não aceita mais emprestá-lo de graça (só com pagamento de salário).

O Hoje em Dia apurou com pessoas próximas ao jogador de 24 anos que ele dificilmente voltará ao Fortaleza nos mesmos moldes de negócio do empréstimo de 2018. Destaque do clube que foi campeão da Série B, o camisa 10 tem contrato no Atlético até 2019, e, fora dos planos em princípio, é visto como fonte de recurso pra diretoria alvinegra.

"O Atlético só aceita emprestar com compensação financeira. Está difícil alinhar os interesses", disse a fonte consultada pela reportagem. Dodô já havia sido repassado para Figueirense, Chapecoense, Botafogo de Ribeirão Preto e o Fortaleza.

Doô surgiu no Atlético justamente nas mãos do técnico Levir Culpi, em 2014, fazendo gols nos primeiros jogos. Ao todo, foram 47 jogos e seis gols. Sua última apresentação foi em 2016, quando fez um gol na vitória do Galo diante do Boa Esporte.