Cotado para substituir Guilherme Arana no jogo desta quarta-feira (6), contra a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá, pela 24ª rodada da Série A, Dodô foi o entrevistado desta terça (5) no Galo e falou a respeito do assunto.

Além disso, declarou que acha um “absurdo” o fato dos calendários das competições FIFA, como as Eliminatórias para a Copa do Mundo, serem simultâneos aos do Brasileirão. O jogador ressaltou o alto investimento dos clubes que, em competições importantes, como a reta final da Série A, não podem contar com seus jogadores. “Deveria ser paralisado, sim!”, disse, em relação ao torneio por pontos corridos.

Durante o Brasileirão deste ano, Dodô entrou cinco vezes como titular e duas vezes deixando o banco de reserva. Na sexta vez entre os 11 principais, o lateral terá que tomar cuidado com relação aos cartões, pois já soma dois e, em caso de mais um, ficará fora da próxima partida, contra o Ceará.

“Mas se for preciso tomar, eu vou tomar, e vai ter alguma outra peça para entrar no meu lugar, como já aconteceu no passado, e o nível do time se manteve”, declarou.

Para a partida contra a Chapecoense, o jogador se mostrou animado e disposto a fazer de tudo para manter a qualidade da equipe: “expectativa é boa. A gente está chegando na reta final, todo mundo focado e animado pelo que tem pela frente”.