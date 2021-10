O Atlético terá um desfalque certo para o duelo com o Atlético-GO, neste domingo (16), às 18h15, no estádio Antônio Accioly, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do lateral-esquerdo Dodô, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, nesta quarta, no Mineirão, e vai cumprir suspensão automática.

Apesar da baixa, o técnico Cuca não deverá ter problemas para escalar um lateral-esquerdo diante do Dragão. Isso porque, Guilherme Arana, titular da posição, e que está á serviço da Seleção Brasileira, deverá retornar a tempo do duelo em Goiânia.

Com a amarelinha, Arana deverá iniciar o confronto com o Uruguai, nesta quinta, às 21h30, na Arena da Amazônia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, no banco de reservas.

Com 56 pontos, o Galo lidera o Brasileirão com 11 pontos de vantagem e dois jogos a mais do que o Flamengo, segundo colocado na tabela de classificação.

