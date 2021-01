Há seis jogos sem balançar a rede, o atacante Keno terá pela frente, no próximo domingo (17), um adversário que se tornou divisor de águas em sua relação com o torcedor do Atlético. Em 19 de setemebro, no duelo fora de casa, o camisa 11 anotou três gols contra o Atlético-GO e, ali, abria a porteira rumo à artilharia da equipe na temporada. Na ocasião, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli venceu por 4 a 3 e assumia a liderança da Série A.

No jogo seguinte, contra o Grêmio, o atacante novamente deixou um 'hat-trick'. Naquele momento, ele caía de vez nos braços da Massa. Com tentos marcados desde que chegou ao Galo, em julho de 2020, Keno agora precisa reencontrar o caminho do gol. A última vez que correu para o abraço foi em 22 de novembro, no empate em 2 a 2 com o Ceará.

Atlético e Atlético-GO se enfrentam a partir das 18h15 de domingo, em jogo marcado para o Mineirão e válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, seis a menos que o líder São Paulo, o Galo tenta se aproximar do Tricolor e também do Internacional, vice-líder com 53.