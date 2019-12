Aproveitando os últimos dias de férias, o equatoriano Cazares viveu uma experiência especial neste domingo (29). Faltando pouco para a chegada de 2020, o camisa 10 do Atlético batizou o primogênito Anthuan.

O herdeiro do meia atleticano, que já marcou presença em vários treinos na Cidade do Galo, nasceu em janeiro e constantemente é visto nas redes sociais do "papai-coruja". Anthuan é o primeiro dos dois filhos de Cazares. No meio do ano, veio ao mundo Juani, o segundo da prole.

Vinculado ao Atlético até o fim de 2020, o equatoriano ainda não sabe se permanecerá em Minas Gerais. Recentemente, em entrevista à Rádio da Massa, o presidente do clube Sérgio Sette Câmara deixou em aberto o futuro do jogador de 27 anos no alvinegro.

De acordo com o mandatário, Cazares "joga quando quer" e não demonstra muita vontade de seguir vestindo a camisa preta e branca; com isso, pode ser envolvido nas estratégias do Atlético no mercado da bola. Porém, pelo menos a princípio, o dono da 10 é aguardado na reapresentação do elenco, marcada para 8 de janeiro.