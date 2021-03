O cartão de visitas foi dado, e Diego Tardelli espera que ele e o colega de ataque Hulk fortaleçam ainda mais a parceria no Atlético, inaugurada no jogo-treino com o Bolívar (3 a 1) e que teve como primeiro capítulo oficial a goleada por 4 a 0 em cima do Uberlândia, nesse domingo (7), no Mineirão.

Após receber uma assistência de Hulk, DT9 selou o triunfo elástico do Galo e, depois do jogo, era só elogios a essa dupla que promete ser ainda mais dinâmica no decorrer do ano.

"A gente pôde estar um pouquinho mais entrosado, estamos treinando há um longo período. Vamos nos entrosando a cada jogo e treino. Hulk é um cara que tem muita qualidade, vai nos ajudar muito. Que a gente permaneça assim nesta temporada", afirmou o Don Diego à TV Galo.

Mas além dessa dobradinha, Tardelli procurou enfatizar também o papel desempenhado pela garotada do Atlético neste Estadual. "Pessoal está entrando, tendo oportunidade, e tem que aproveitar mesmo. São jovens, mas com responsabilidade e fazendo um bom papel", disse.

Tardelli estendeu o contrato com o clube alvinegro até maio deste ano. Ao lado de Marrony, é o artilheiro do time na temporada, com dois gols.