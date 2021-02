O único hat-trick de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Atlético, numa das suas maiores atuações pelo clube nos dois anos em que esteve na Cidade do Galo, teve Dona Miguelina como "testemunha", pois ela estava num banner feito pela torcida com o objetivo de passar força ao jofgador num momento complicado. A mãe do craque morreu no último sábado (20), aos 71 anos, vítima de Covid-19. Ela estava internada desde 23 de dezembro.

Em 23 de setembro de 2012, a relação de Ronaldinho Gaúcho com o Atlético começou a mudar quando num momento duplamente difícil ele se sentiu acolhido. Sua mãe, Dona Miguelina, que morreu no último sábado (20), vítima da Covid-19, tratava de um câncer. E o craque reencontrava o Grêmio, clube onde foi revelado, mas que passou a ter relação difícil a partir de 2011, quando na sua volta ao Brasil preferiu defender o Flamengo.

Em 2013, Dona Miguelina entrou em campo com Ronaldinho Gaúcho antes do jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, disputado no Dia das Mães, no Independência

Ao entrar em campo para encarar o tricolor gaúcho, R49, sim, naquela época ele ainda não usava a camisa 10 alvinegra, viu o banner atrás do gol oposto aos vestiários e chorou.

Duas semanas depois, o Galo voltou a jogar como mandante no Horto, recebendo o Figueirense, em 6 de outubro de 2012. E o banner de Dona Miguelina estava lá novamente. E Ronaldinho Gaúcho arrebentou.

Marcou um gol de falta espetacular, fazendo a cobrança por baixo da barreira, que pulou imaginando uma batida por cima, balançou a rede com a bola rolando e converteu ainda um pênalti. E na goleada por 6 a 0, o craque alcançou seu único hat-trick com a camisa atleticana.

Na comemoração de um dos gols, R49 (o número foi escolhido por ser o ano do nascimento da mãe do jogador) ajoelhou no gramado do Independência, colocou uma das mãos no rosto e chorou novamente.

Ronaldinho Gaúcho chora no gramado do Independência após um dos três gols marcados nos 6 a 0 sobre o Figueirense, em outubro de 2012, pelo Campeonato Brasileiro Ronaldinho Gaúcho chora no gramado do Independência após um dos três gols marcados nos 6 a 0 sobre o Figueirense, em outubro de 2012, pelo Campeonato Brasileiro

Alegria

Em 12 de maio de 2013, Ronaldinho Gaúcho encaminhou o primeiro dos três títulos que conquistou pelo Atlético. Era o jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, no Horto.

A partida acontecia no dia das mães e R10, o craque já tinha voltado a usar seu número favorito, cedido por Guilherme, que o carregava nas costas em 2012, entrou em campo de mãos dadas com Dona Miguelina.

A goleada por 3 a 0 praticamente garantiu o Estadual ao Galo, o que foi confirmado uma semana depois mesmo com derrota de 2 a 1, no Mineirão.

Dona Miguelina estava definitivamente na história atleticana, como o elo que ligou ainda mais Ronaldinho Gaúcho à Massa.