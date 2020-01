Dias de pouco descanso, atividades intensas, atenção máxima a tudo o que acontece na Cidade do Galo, trato diferenciado com os jogadores e “mel” apenas no nome. Apesar de estar em BH há apenas dez dias, o técnico Rafael Dudamel já implementa seu estilo no Atlético e, aos poucos, vai tendo domínio da nova casa e sendo conhecido pelos funcionários que fazem parte do dia a dia do clube.

Conhecido pelo jeito disciplinador, o venezuelano e sua comissão técnica usam a pré-temporada para melhorar ao máximo a parte física dos atletas. Num primeiro momento, inclusive, ele abre mão dos tradicionais coletivos – muitos dizem que Dudamel não os têm como prioridade – para pegar pesado nas atividades técnicas e também táticas. Os treinos, como já se sabe, só são registrados pela imprensa nos 15 primeiros minutos. A ideia é que assim seja enquanto o gringo ocupar o cargo.

Segundo apurou a reportagem, as cobranças e regras estabelecidas pelo exigente, porém educado comandante, vão além das quatro linhas. Em regime de concentração, pelo menos até a estreia no Mineiro, Victor, Réver, Cazares e companhia experimentam uma “cartilha” diferente daquela que se acostumaram com outros treinadores.

Para se ter ideia, durante as refeições no hotel do CT do Galo, agora com horário único para todos, eles não podem utilizar os aparelhos celulares. Na mesa, enquanto se alimentam, têm a companhia da comissão técnica. Outrora, a presença de outras profissionais era comum. A explicação? Fechado com o grupo, Dudamel estabeleceu essa condição para unir cada vez mais o elenco.

Ainda conforme apurou o HD, Dudamel também está antenado no trabalho da imprensa. Com seus “informantes”, o técnico monitora as informações veiculadas e se mostra atento ao trabalho da mídia. Ele também quer estar por dentro de qual jogador falará em entrevista coletiva na Cidade do Galo e, inclusive, teria pedido aos atletas que não se manifestassem de forma separada sem a autorização do departamento de comunicação do Atlético.

A primeira aparição do Galo na Era Dudamel está marcada para a próxima terça-feira. O time encara o Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na partida de estreia no Estadual e também na temporada 2020. Enquanto a bola não rola, segue a rotina pesada em Vespasiano