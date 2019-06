"Não vai sair". Esta foi a resposta do presidente do Atlético Sérgio Sette Câmara sobre a possibilidade de Ricardo Oliveira, dono da camisa 9, deixar o clube neste momento. Aos 39 anos, o titular da equipe comandada interinamente pelo técnico Rodrigo Santana recebeu sondagem de Santos e São Paulo e, por ainda não ter completado sete jogos no Brasileiro, poderia trocar de camisa e disputar a competição mais importante do país sob o comando de Cuca ou Sampaoli.

Nesta terça-feira (4), o jogador tirou de seu perfil no Instagram a foto com a camisa atleticana e também a descrição, na qual se referia como atleta do Galo. A mudança, inclusive, despertou a atenção de torcedores e logo se espalhou pelas redes sociais.

A reportagem tentou contato com Rui Costa, diretor de futebol do Atlético, mas ele estava em reunião. Por meio da assessoria, porém, também rechaçou que o jogador esteja deixando o clube.

Atlético nega, mas saída de Ricardo Oliveira pode ser concretizada nos próximos dias

Oldegard Netto, um dos empresário de Oliveira, disse não saber de propostas para o atacante de 39 anos, por estar fora do país. Contudo, questionado sobre o por que da mudança do cliente no Instagram, não soube responder. Ele, inclusive, pediu que fosse acionado o sócio, Augusto Castro, que não atendeu o telefonema.

Ricardo Oliveira tem contrato com o Atlético até o fim de 2020.