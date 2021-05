Contratado em julho do ano passado por cerca de R$18 milhões, junto ao Lille, da França, o zagueiro Junior Alonso rapidamente se firmou no time titular do Atlético.

Atuações seguras e a boa saída de bola fizeram com que o jogador caísse nas graças do torcedor, e dos treinadores Jorge Sampaoli e Cuca, que o dirigiram nesse período.

No empate em 0 a 0 com o América, nesse domingo (16), o paraguaio alcançou uma marca improtante, completando 50 jogos pelo Galo.

Nas partidas em questão, Alonso foi titular em todas, sendo substituído apenas uma vez, na vitória por 2 a 1 sobre o Boa Esporte, pela primeira fase da edição atual do Estadual.

O defensor, que tem vínculo com o Alvinegro até 2024, marcou um gol pelo Galo, no triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, no Mineirão, no segundo turno do Campeonato Brasileiro 2020.

Aos 28 anos, Alonso foi revelado pelo Cerro Porteño-PAR, e passou por Celta de Vigo, Lille-FRA e Boca Juniors-ARG, antes de chegar ao Atlético.