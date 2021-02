Dono absoluto da posse de bola, porém, inofensivo. Mais uma vez, essa foi a tônica do Atlético no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (10), o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli não saiu de um empate sem gols com o Fluminense e, com isso, perdeu a oportunidade de colar no líder Internacional e seguir sonhando com o título da competição mais importante do país.

No duelo com o Tricolor, disputado no Maracanã e válido pela 35ª rodada da Série A, os mineiros foram donos das ações, mas pouco criaram para mudar o marcador. Com 61 pontos, o Atlético poderia terminar a noite com três a menos que o Colorado Gaúcho; contudo, com o resultado, viu os planos, mais uma vez, se transformarem em frustração.

No próximo sábado (13), o desafio será em casa. A partir das 19h, o Alvinegro encara o Bahia no Mineirão. Melhor mandante, o Galo terá pela frente um adversário que segue na batalha para se livrar de vez da zona de rebaixamento.

FLUMINENSE 0 X 0 ATLÉTICO

Motivo: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 10 de fevereiro de 2021

Estádio: Maracanã

Cidade: Rio de Janeiro

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Danilo Ricardo Manis e Miguei Ribeiro da Costa. VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira; todos de São Paulo

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartão amarelo: Alan (Atlético)

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro (Frazan) e Egídio; Yago Felipe, Martinelli e Nenê (Michel Araújo); Luiz Henrique (Caio Paulista), Fred (John Kennedy) e Lucca (Fernando Pacheco)

Técnico: Marcão

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco (Calebe) e Hyoran (Marrony); Savarino, Vargas (Tardelli) e Sasha (Nathan)

Técnico: Jorge Sampaoli