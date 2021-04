O currículo de Rafael Sóbis evidencia que sua trajetória no mundo da bola foi marcada pela construção de uma bela história, desde o Internacional, clube onde foi revelado e teve papel fundamental na conquista da Libertadores de 2006, até o Ceará, campeão da Copa do Nordeste de 2020, com passagens vitoriosas também por Fluminense e Cruzeiro, onde foi bicampeão da Copa do Brasil, em 2017 e 2018.

Mas vai além a ligação do atacante cruzeirense com as histórias. Amante da leitura, o jogador de 35 anos falou nesta sexta-feira (23), Dia Mundial do Livro, à TV Cruzeiro, sobre uma de suas paixões fora das quatro linhas e como ela é importante na formação não só de um atleta, mas de um cidadão.

Craque da bola, o atacante Rafael Sóbis, do Cruzeiro, fala da sua relação com a leitura no Dia Mundial do Livro Craque da bola, o atacante Rafael Sóbis, do Cruzeiro, fala da sua relação com a leitura no Dia Mundial do Livro

“O gosto pela leitura é uma coisa meio natural. Depende muito com quem tu anda. Ter boas influências te faz pouco a pouco querer ler, gostar da leitura, e meu principal foi isso. Tive boas influências, elas te fazem querer ler, gostar da leitura. Amigos, principalmente fora do futebol, que me ensinaram muita coisa e vendo eles lerem aprendi a gostar. Não sou um viciado em leitura, mas é uma coisa que eu gosto bastante”, revela o camisa 10 celeste.

Segundo o atacante cruzeirense, o hábito da leitura permite uma mudança em vários aspectos da vida do jogador de futebol profissional: “Ler é bom, te abre horizontes, te faz aprender a escrever, interpretar textos, poder sentar com empresários, com pessoas de outros ramos e saber se portar. É o principal caminho para uma vida com mais inteligência, saber entender o que quer dizer cada coisa. No mundo futebol, pelo fato de se começar muito cedo, se perde isso. Seria importante os jogadores jovens criarem esse hábito, ler coisas, e não ficar em redes sociais vendo fotos, a vida dos outros”.

Com sua grande experiência no futebol, Rafael Sóbis afirma que tenta ser essa influência positiva principalmente para os jogadores mais jovens dos seus grupos de trabalho.

“Quanto mais cedo começarem a fazer isso, mais vão colher no pós-carreira. Muitas vezes passo por chato, mas, no futuro, eles vão saber o quanto estava querendo ajudar, principalmente no pós-carreira, que é onde estou chegando. E quero estar bem preparado”, afirma o jogador.

Biografias

Dentro deste gosto pela leitura, o camisa 10 cruzeirense já tem um estilo preferido: “Já li de tudo, mas o que me prende são biografias, histórias reais. Não gosto muito de ficção, mas sim do que a gente consegue pegar como aprendizado e colocar em algum momento da nossa vida”.

E revela que sempre empresta ou pega livros emprestados com amigos e colegas de trabalho que também têm a leitura como hábito: “Eu costumo sempre passar livro para alguém que gosta. Para ficar girando, não precisar ficar comprando. Agora mesmo o André (Batista, analista de desempenho), nosso professor aqui, me emprestou um livro, e li na pré-temporada. Já devolvi e ele já deve ter passado para alguém”.

Para Sóbis, além de todos os benefícios, a leitura é uma maneira de vencer a rotina de viagens e concentrações do mundo da bola, principalmente agora, pois na disputa do Estadual os deslocamentos são quase sempre de ônibus para se jogar no interior.

Entre os livros mais marcantes, Sóbis destaca Abusados, do jornalista Caco Barcelos, que ele leu agora, na pré-temporada na Toca da Raposa II, emprestado pelo analista de desempenho da Raposa André Batista. O atacante revela que gostou muito também das biografias de Tim Maia e do tenista André Agassi.