Conquistar uma vitória sobre o Athletico-PR no próximo sábado (12) se tornou obrigação para o Galo, principalmente após a goleada do São Paulo sobre o Botafogo, nesta quarta (9), por 4 a 0. Com 50 pontos, o Tricolor disparou na liderança do Campeonato Brasileiro e abriu sete de vantagem para o alvinegro, que vem de empate por 2 a 2 com o Inter, em casa.

O duelo contra o Furacão, marcado para 17h, na Arena da Baixada, colocará frente a frente o dono do ataque mais positivo da Série A, com 43 gols marcados, e o de pior rendimento, com 20 (mesmo número de Coritiba e Atlético-GO).

Com 28 pontos conquistados, o Athletico ocupa a 12ª colocação na tabela e vem de derrotas para Fluminense e Palmeiras. No confronto do turno, o time rubro-negro derrotou os mineiros por 2 a 0, em pleno Gigante da Pampulha, no dia em que o surto de Covid-19 entrou "chutando a porta" na Cidade do Galo.