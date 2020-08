O número 38 nas costas indica: certeiro no gatilho. Marrony, autor dos dois gols na vitória do Atlético por 2 a 0 sobre o Ceará, no Mineirão, na manhã deste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, era só felicidade.

Após o jogo e com a conquista de mais três pontos, Marrony celebrou o resultado e seus dois gols contra o Vozão.

"(Dia) Muito especial. Feliz pelos dois gols. Hoje o individual foi muito bem, mas o coletivo no segundo tempo foi muito importante. Estou muito feliz pelos dois gols", celebrou o atacante em entrevista ao canal Premiere.

Foi a segunda vez na carreira que Marrony anotou dois gols em um mesmo jogo. A primeira vez aconteceu ainda quando o atacante vestia a camisa do Vasco, em 2019, no Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda.

O resultado positivo com assinatura do jovem atacante deixa o Alvinegro com 100% de aproveitamento no Brasileirão e na briga pela liderança isolada da competição.

O próximo jogo do Galo será no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos. Partida marcada para esta quarta-feira (19), às 21h30.