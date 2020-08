A vitória por 2 a 1 na primeira partida da semifinal deixou o Atlético em melhor condição do que o rival América no duelo que definirá um dos finalistas do Campeonato Mineiro.

Após o jogo deste domingo, no Mineirão, a comemoração foi grande, principalmente pela inversão da vantagem, já que para ir à final agora o Galo precisa apenas de um empate. Entretanto, o discurso era de cautela, já que ainda há um segundo jogo, marcado para a próxima quarta-feira (5), às 21h30, no Independência.

"Importante (inverter a vantagem). É uma pequena vantagem, mas sabemos que o segundo jogo vamos ter que propor o jogo. É um resultado perigoso. Vamos descansar que quarta-feira tem mais. Feliz de voltar à titularidade, foram cinco meses sem iniciar uma partida. Fico muito feliz por voltar e fazer gol", comentou Jair, autor de um dos gols da vitória alvinegra.

Autor do outro gol, o meia Nathan também mostrou confiança na classificação à final.

"Fico muito feliz com o resultado. O América estava invicto há muitos jogos, sem perder. O resultado foi importante nesse primeiro jogo. Agora é descansar, continuar focado, porque quarta-feira tem mais uma grande partida e espero que possamos sair com a vitória", comentou.

Com três gols em três jogos, Nathan agradeceu pela confiança depositada nele pelo técnico Jorge Sampaoli.

"Feliz com as oportunidades. Trabalho muito no dia a dia. Agradeço muito a confiança do Sampaoli, agora é continuar mantendo esse ritmo para nos classificarmos à final (...) Esse gol eu dedico para ela, como os outros. Sempre falo isso para ela. Neste momento agora ela é uma das pessoas que me dá muita força, sempre me acompanhou. Agradeço à família também pelas mensagens positivas. Agora é manter o ritmo, conseguir manter o foco e nos classificarmos para a final", disse o camisa 23.