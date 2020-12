O empate cedido para o Internacional no final da partida deste domingo (6) pode ter reflexos mais duros ao Atlético no próximos dias. Com 24 partidas concluídas no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro vê os adversários que o ocupam o G-4 ostentarem um jogo a menos na competição mais importante do país.

Com 47 pontos, o líder São Paulo encara o desesperado Botafogo na próxima quarta-feira (9). Com um triunfo, além de igualar o número de partidas dos mineiros, o time comandado por Fernando Diniz abrirá sete de vantagem.

O Flamengo, por sua vez, termina a rodada na terceira colocação, com 42 pontos, mas também com 23 partidas realizadas. O mesmo acontece com o Grêmio, de Renato Portaluppi. O time gaúcho, que goleou o Vasco por 4 a 1 neste domingo (6), dá as caras no G-4 e, com 40 pontos, só não passa o Atlético com mais uma vitória (e uma derrota dos mineiros) devido ao critério de número de vitórias.