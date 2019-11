Na saída do campo da Vila Belmiro, após a goleada de 4 a 1 para o Santos, na noite deste sábado (23), o meia-atacante Thiago Neves disse ao repórter Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, que tem atuado com algumas dores nas últimas partidas.

E na entrevista coletiva de Abel Braga ficou evidente a falta de organização do futebol do Cruzeiro, pois o treinador disse que não sabia da situação envolvendo o seu camisa 10, justamente em quem ele deposita mais confiança, pois Thiago Neves é titular constantemente.

“Sinceramente. Vou te falar de alma lavada. Eu não sei disso (Thiago Neves jogando com dor). O Thiago tem sido o jogador que mais corre, em nível de quilômetros, mas esse fator (dores) não chegou até mim. Não fui informado nem pelo atleta, nem pelo preparador físico. Temos um departamento médico de alto gabarito. Se tivesse alguma coisa que o impossibilitasse seria alertado disso”, afirmou Abel Braga em sua entrevista coletiva na Vila Belmiro.

O treinador revelou ainda que Fred, embora estivesse no banco de reservas, não poderia ser usado na partida contra o Santos, sendo isso, inclusive, fundamental para a entrada de Joel no lugar de Sassá na segunda etapa.

“O Fred viajou conosco, mas ele pegou a virose do filho, que teve aquele problema. Ficou no banco mas não poderia entrar”, revelou o comandante cruzeirense.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o gestor de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, que é presidente do Conselho Deliberativo do clube, disse que o departamento médico do clube não está informado sobre essa dor de Thiago Neves e que isso tem de ser esclarecido pelo jogador com a comissão técnica.