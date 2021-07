Disseminada nas redes sociais desde o rebaixamento da Raposa em 2019, a frase “Ninguém mais respeita o Cruzeiro” vem se manifestando de forma mais intensa na Segundona do Campeonato Brasileiro deste ano. Após 13 partidas na competição, a equipe detém um desempenho defensivo para lá de pífio, a ponto de ser a terceira retaguarda mais vazada dentre os 60 clubes que compõem as Séries A, B e C nacionais.

Com 23 gols sofridos, o time celeste possui média de 1,76 gol por jogo. Somente duas agremiações dessas três divisões aparecem com rendimentos piores: o Manaus, que já levou 16 gols em oito confrontos, ou seja, dois por duelo, na Terceirona; e a Chapecoense, com 1,91 tento por embate (23 em 12 duelos), amargando a lanterna da elite.

O aproveitamento fraquíssimo em termos defensivos não se deu de uma hora para outra. Desde o início da competição que o Cruzeiro convive com números muito abaixo da média. Dos 13 adversários que a Raposa teve na Série B 2021, dez conseguiram balançar as redes mineiras. Foram eles: Confiança (3 gols), CRB (4), Goiás (1), Operário-PR (2), Vasco (1), CSA (2), Guarani (3), Botafogo (3), Avaí (3) e Remo (1).

Nota-se que mais da metade desses oponentes anotou dois ou mais gols sobre os celestes.

Apenas três times não vazaram a meta mineira: Ponte Preta, Brasil de Pelotas e Coritiba, sendo que esses dois últimos não perderam para os azuis (houve empates em 0 a 0).

Outro dado adicionado à fórmula do insucesso do clube é a comparação com o desempenho do setor na última Série B. Na edição 2020, o time sofreu 32 gols, o que significa 0,84 por jogo. O Cruzeiro terminou o torneio em 11° lugar.

Somente um terço da Segundona 2021 se passou, e o time está a nove gols da marca defensiva do ano passado.

De mal a pior no torneio, a Raposa visita o Vila Nova-GO neste sábado (24), às 16h30, no estádio Oba, pela 14ª rodada. E o torcedor fica no aguardo pelo que virá, se a continuidade de fracassos (a equipe estrelada não vence há sete partidas) ou a quebra do tabu (de preferência, sem levar gol).