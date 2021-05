Nove meses após a conquista do título mineiro de 2020 sobre o Tombense, com uma vitória por 1 a 0, gol de Jair, no Mineirão, em 30 de agosto, o Atlético chegou ao bicampeonato neste sábado, com o empate por 0 a 0 diante do América, também no Gigante da Pampulha, praticamente com o mesmo grupo de jogadores, pois apenas um atleta não segue na Cidade do Galo, o atacante Marquinhos, que foi emprestado ao Áustria Viena.

A mudança mais significativa foi no comando, pois o treinador na última temporada era o argentino Jorge Sampaoli. Aquela taça foi conquistada com o seguinte time: Rafael; Mariano, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Alan Franco; Savarino (Hyoran), Eduardo Sasha (Marrony) e Keno (Marquinhos).

Neste sábado, Rafael, machucado, Mariano e Réver, opções no banco sem serem utilizados, e Alan Franco, que não foi relacionado por Cuca, não encararam o Coelho, mas fazem parte do grupo atleticano e participaram da campanha do time na conquista do bicampeonato estadual.