O ano dos clubes mineiros na Série A do Campeonato Brasileiro é de luta contra o rebaixamento. A situação do Cruzeiro é mais periclitante que a do Atlético, já que a Raposa está na 16ª colocação com 35 pontos e o Galo com 40, no 12º lugar faltando seis rodadas para o fim da competição.

De acordo com o site "Chance de Gol" um clube com 45 pontos tem 99% de chances de se salvar do rebaixamento. Entretanto, há uma corrente de pensamentos que aponta para essa edição do torneio a possibilidade de um clube permanecer na Série A tendo somado algo entre 41 e 43 pontos.

Sendo assim, ao Cruzeiro bastaria três vitórias e um empate em seis jogos para chegar aos 45 pontos. E ao Atlético pelo menos uma vitória e dois empates nas últimas rodadas do Brasileirão.

Necessidade de vitórias

Mesmo com a segunda maior invencibilidade do Brasileiro no momento (10 jogos sem perder), atrás apenas do líder Flamengo (19 jogos sem perder), o Cruzeiro venceu apenas três jogos e empatou outros sete. No acumulado geral a equipe estrelada tem apenas 7 vitórias em 32 rodadas. Número que chama a atenção do técnico Abel Braga.

“Não podemos esperar mais. Estamos ficando ansiosos, o torcedor está ansioso. O torcedor lotou isso aí (Mineirão) e incentivou. Temos que nos recuperar, não podemos esperar mais. Primeiro critério é vitória, e são poucas vitórias. Próximo jogo, com todo respeito ao adversário, ou matamos ou morreremos de vez. Temos que ao menos buscar três vitórias”, disse o comandante cruzeirense após o empate em 0 a 0 com o arquirrival no último fim de semana.

Já o Atlético, que apesar de ter situação mais favorável ainda não eliminou todo o risco de rebaixamento, vai enfrentar o Fluminense nesta rodada. E o Tricolor carioca é um dos clubes que, assim como o Cruzeiro, lutam desesperadamente contra a queda à Série B.

“Nem penso nisso (em ajudar o Cruzeiro). A nossa situação não está boa para pensar nos outros. Temos que fazer os 45 pontos o quanto antes para sair deste sufoco e deixar o problema para o outro lado. Esquecer quem podemos ajudar ou atrapalhar nesse momento. Temos que pensar no Atlético”, disse o experiente lateral atleticano Fábio Santos.

Estatísticas sobre o rebaixamento desde 2006

O Hoje em Dia fez um levantamento sobre os rebaixados desde 2006. Quem mais caiu? Qual a pontuação de queda das equipes nos últimos 13 anos? Com quantos pontos um clube se salvou da Série B nos últimos campeonatos? Veja agora!

O Coritiba foi o clube que fez mais pontos dentre os rebaixados, e mesmo assim não evitou o descenso. O Coxa fez 45 pontos em 2009, mas mesmo assim caiu. Foi o único ano desde 2006 que uma equipe foi rebaixada atingindo essa pontuação.

Já o pior dos rebaixados desde 2006 é o América-RN. Em 2007 o clube de Natal somou apenas 17 pontos em 38 rodadas, obtendo à época aproveitamento de 15% em toda a competição.

Nesse período os clubes mais rebaixados acumularam três quedas. Dentre esses estão o América (2011, 2016, 2018) e o Vasco (2008, 2013, 2015). A lista completa de quem mais foi rebaixado desde 2006 está no fim desta matéria.

Veja agora com quantos pontos os clubes já foram rebaixados

45 pontos

Coritiba (2009)

44 pontos

Corinthians (2007), Figueirense (2008), Portuguesa (2013), Vasco (2013)

43 pontos

Internacional (2016), Coritiba (2017), Avaí (2017)

42 pontos

Vitória (2010), Avaí (2015), Sport (2018)

41 pontos

Juventude (2007), Paraná (2007), Santo André (2009), Athletico-PR (2011), Sport (2012), Vasco (2015)

40 pontos

Vasco (2008), América (2018)

39 pontos

Ponte Preta (2006), Ceará (2011), Vitória (2014), Ponte Preta (2017)

38 pontos

Fortaleza (2006), São Caetano (2006), Portuguesa (2008), Náutico (2009), Goiás (2015)

37 pontos

Guarani (2010), América (2011), Ponte Preta (2013), Bahia (2014), Figueirense (2016), Vitória (2018)

36 pontos

Atlético-GO (2017)

35 pontos

Ipatinga (2008)

34 pontos

Palmeiras (2012), Botafogo (2014)

33 pontos

Goiás (2010)

32 pontos

Criciúma (2014)

31 pontos

Sport (2009), Avaí (2011), Joinville (2015), Santa Cruz (2016)

30 pontos

Atlético-GO (2012), Figueirense (2012)

28 pontos

Santa Cruz (2006), Grêmio Prudente (2010), América (2016)

23 pontos

Paraná (2018)

20 pontos

Náutico (2013)

17 pontos

América-RN (2007)

Número de vitórias por ano dos clubes que foram rebaixados de 2006 até 2018



12 vitórias

Coritiba (2009), Portuguesa (2013)



11 vitórias

Juventude (2007), Figueirense 92008), Vasco (2008), Santo André (2009), Vasco (2013), Avaí (2015), Internacional (2016), Coritiba (2017), Sport (2018)

10 vitórias

Ponte Preta (2006), Corinthians (2007), Paraná (2007), Náutico (2009), Athletico-PR (2011), Ceará (2011), Sport (2012), Vitória (2014), Vasco (2015), Goiás (2015), Avaí (2017), Ponte Preta (2017), América (2018)

9 vitórias

São Caetano (2006), Portuguesa (2008), Ipatinga (2008), Vitória (2010), Palmeiras (2012), Ponte Preta (2013), Bahia (2014), Botafogo (2014), Atlético-GO (2017), Vitória (2018)

8 vitórias

Fortaleza (2006), Guarani (2010), Goiás (2010), América (2011), Figueirense (2016), Santa Cruz (2016)

7 vitórias

Santa Cruz (2006), Sport (2009), Grêmio Prudente (2010), Avaí (2011), Atlético-GO (2012), Figueirense (2012), Criciúma (2014), Joinville (2015), América (2016)

5 vitórias

Náutico (2013)

4 vitórias

América-RN (2007), Paraná (2018)

Quantas vezes cada clube rebaixado caiu para a B de 2006 até 2018



Ponte Preta - 2006, 2013, 2017

Figueirense - 2008, 2012, 2016

Vasco - 2008, 2013, 2015

Sport - 2009, 2012, 2018

Vitória - 2010, 2014, 2018

América - 2011, 2016, 2018

Avaí - 2011, 2015, 2017

Santa Cruz - 2006, 2016

Portuguesa - 2008, 2013

Paraná - 2007, 2018

Coritiba - 2009, 2017

Náutico - 2009, 2013

Goiás - 2010, 2015

Atlético-GO - 2012, 2017

Fortaleza - 2006

São Caetano - 2006

Corinthians - 2007

Juventude - 2007

América-RN 2007

Ipatinga - 2008

Santo André - 2009

Guarani - 2010

Grêmio Prudente - 2010

Athletico-PR - 2011

Ceará - 2011

Palmeiras - 2012

Bahia - 2014

Botafogo - 2014

Criciúma - 2014

Joinville - 2015

Internacional - 2016

Com quantas vitórias os clubes que terminaram em 16º lugar se salvaram desde 2006

2006 - Palmeiras: 12 vitórias

2007 - Goiás: 13 vitórias

2008 - Náutico: 11 vitórias

2009 - Fluminense: 11 vitórias

2010 - Atlético-GO: 11 vitórias

2011 - Cruzeiro: 11 vitórias

2012 - Portuguesa: 10 vitórias

2013 - Flamengo: 12 vitórias

2014 - Palmeiras: 11 vitórias

2015 - Figueirense: 11 vitórias

2016 - Vitória: 12 vitórias

2017 - Vitória: 11 vitórias

2018 - Vasco: 10 vitórias

* Colaborou Hugo Lobão