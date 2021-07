A má fase do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B despertou uma situação inusitada nesta terça-feira (20), no estádio Baenão, em Belém. Durante o segundo tempo do duelo com o Remo, vencido pelos donos da casa por 1 a 0, um drone carregando uma figura simbolizando o ‘fantasma da Série C’ sobrevoou o estádio.

Após flagrar a ação, o árbitro Daniel Nobre Bins interrompeu a partida até que o veículo se afastasse do estádio, o que aconteceu rapidamente.

Com 11 pontos, na 16ª posição, a equipe estrelada vai entrar na zona de rebaixamento caso haja um vencedor no duelo entre Vitória e Ponte Preta, marcado também para esta terça, às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador. As duas equipes têm nove pontos.

