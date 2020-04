O meia-atacante Régis está por detalhes para ser anunciado como reforço do Cruzeiro, o primeiro da era "Enderson Moreira". De acordo com o diretor de futebol Ricardo Drubscky, faltam pequenos detalhes burocráticos para que o atleta seja oficializado como jogador celeste.

"A negociação com o Régis está bem encaminhada. Se a gente tiver os trâmites dos documentos resolvidos, podemos anunciar logo, logo. Já tem data para começo de contrato, os números todos, tudo muito adiantado. Só não posso dizer ao torcedor do Cruzeiro que está cravado, porque precisamos de ver a assinatura. Mas acredito que não terá problema", revelou Ricardo Drubscky em entrevista à Rádio Itatiaia.

O contrato de Régis com o Cruzeiro, inicialmente, será por empréstimo até o fim de 2020, com cláusulas de renovação definidas junto ao Bahia, atual detentor dos direitos econômicos do meia-atacante.

Régis foi bastante elogiado por Enderson Moreira, com quem o jogador trabalhou no tricolor baiano recentemente. Nas palavras do atual treinador da Raposa, o meia- atacante é de "ótima qualidade".

Dodô

Sobre reforços para a lateral, Ricardo Drubscky falou sobre um possível aproveitamento de Dodô. O jogador acionou a Justiça para que o Cruzeiro honre o contrato que fez com ele no ano passado, ainda quando Wagner Pires de Sá era presidente do clube.

"Dodô foi meu atleta em 2005, ele tinha 14 anos, eu era diretor da base do Cruzeiro. Eu conheci o pai dele e a primeira coisa que fiz com a autorização do Carlos Rocha foi ligar para o pai. E iniciei uma conversa com ele, recebi uma boa sinalização, conversei com o empresário, conversei com o Dodô. Estamos movimentando isso para tentar melhorar essa relação e aproveitar. O Enderson gosta muito dele, ele é um grande jogador, fez mais de 100 jogos pelo Santos, fora a temporada dele no exterior, então é uma conversa que está aberta e vamos tentar resolver de uma maneira ou de outra. Tem muitas pendengas jurídicas aí, mas eu acredito que vai dar certo".