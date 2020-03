As atividades para os jogadores do Cruzeiro na Toca II foram suspensas por período indeterminado por causa da pandemia do coronavírus, mas antes de liberar todos os atletas o departamento de futebol promoveu o último encontro no centro de treinamento para que o novo diretor da pasta fosse apresentado, e uma cartilha de recomendações e cuidados para esse período longe do clube pudesse ser repassada.

Ricardo Drubscky conversou com os jogadores na manhã desta quarta-feira (18) e se apresentou como novo diretor de futebol. O encontro, inclusive, foi feito nas áreas externas da Toca II como forma de evitar aglomeração em local fechado.

Foi o primeiro encontro do profissional com o grupo da equipe principal, que além de conhecer o responsável - ao lado de Carlos Ferreira Rocha - pelas diretrizes do futebol a partir de agora, também foi orientado a se cuidar nessa período de distanciamento dos treinos por causa da doença que assola o planeta.

Veja pontos importantes destacados pelo departamento médico do Cruzeiro na reunião sobre a prevenção do coronavírus e cuidados com a parte física.

- Estiveram presentes, além dos atletas, membros da diretoria e comissão técnica, médicos do clube e funcionários administrativos.

- Houve uma espécie de palestra sobre o coronavírus, seus efeitos e todos os cuidados necessários para não contrair a doença.

- Explicações sobre o calendário do futebol que está interrompido no Brasil, e também em Minas Gerais, por tempo indeterminado.

- Recomendações sobre a quarentena foi passada aos jogadores com instrução de que o momento não é para viajar, evitar grandes aglomerações de pessoas, academias, áreas comuns de condomínios.

Sobre a parte física os jogadores receberam uma ficha de exercícios para evitar regressão física nesse período de interrupção emergencial dos trabalhos.

- Todo jogador, cada um de forma individualizada, receberá uma lista de exercícios para praticarem durante a paralisação do calendário.

Retorno às atividades

Não há ainda uma data-base para retorno do Cruzeiro às atividades normais. Esta quarta-feira é o primeiro dia oficial da quarentena celeste. Outros grandes clubes do Brasil já adotaram essa medida cautelar e preentiva contra o contágio do coronavírus.