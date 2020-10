Duas passagens, um jogo. Esta pode ser a história do atacante colombiano Ivan Angulo no Cruzeiro. Contratado durante a parada do futebol por causa da pandemia pelo novo coronavírus, ele passou semanas treinando na Toca da Raposa II. A estreia, nos 3 a 0 sobre a URT, pela 10ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro, foi também a primeira despedida.

Emprestado pelo Palmeiras, o clube paulista fez valer uma cláusula da negociação e pediu o seu retorno, num momento em que o time, ainda comandado por Vanderlei Luxemburgo, tinha muitas lesões de atacantes.

Contudo, a diretoria da Raposa conseguiu o retorno do colombiano. Mas, ao contrário do que se imagina, o desfecho ainda não foi sacramentado. Punido pelo Fifa e sem poder contratar, o Cruzeiro não pôde inscrevê-lo; algo que será/seria resolvido nos próximos dias, já que a dívida de pouco mais de R$ 10 milhões com a entidade máxima do futebol acabou sendo paga.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Botafogo tem negociações avançadas para anunciar o atacante de 21 anos. Com certeza, caso isso se concretize, Angulo ficará marcado por ter tido as duas passagens mais rápidas na história da Raposa.