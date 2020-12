A expectativa do torcedor atleticano de ver o atacante Diego Tardelli disputando novamente uma partida oficial pelo alvinegro ganhou um verdadeiro banho de água fria neste sábado (26). Além de não ser relacionado para o duelo contra o Coritiba, último do Galo em 2020, ele também foi citado pelo técnico Jorge Sampaoli durante a entrevista coletiva remota. E a fala do comandante argentino não foi animadora.

Segundo Sampaoli, Tardelli tem qualidade indiscutível, mas, devido à gravidade da lesão no tornozelo - o atacante de 35 anos passou por delicada cirurgia e ficou 5 meses fora de combate -, será preciso um cuidado específico para que ele retorne aos gramados 100% e sem riscos de nova contusão no local. Cabe lembrar que o jogador tem vínculo se encerrando após a 38ª rodada do Brasileirão.

Ainda de acordo com o treinador, a intenção é que Tardelli seja utilizado na reta final do Brasileirão, em fevereiro. Janeiro, portanto, seria um mês de preparação para tal. Com isso, Tardelli ficaria de fora dos confrontos contra Bragantino (11/01), Atlético-GO (17/01), Grêmio (20/01), Vasco (24/01), Santos (27/01) e Fortaleza (31/01).

O primeiro desafio do Atlético em fevereiro será no dia 2, contra o Goiás, no Serra Dourada.