O Atlético pode ganhar um reforço bem conhecido para a sequência da temporada. O meio-campo Cazares, que ainda não atuou pelo Galo na temporada, por estar negociando uma transferência para o exterior, pode estar de volta aos planos do técnico Rafael Dudamel.

Após o empate em 1 a 1 com o Tombense, neste domingo (2), no Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, em que o Galo atuou com um time alternativo, o comandante alvinegro revelou que existe a chance de o equatoriano voltar a ser escalado.

“Agora, temos a possibilidade de contar com Juan (Cazares). A oferta que ele teve não atendeu a expectativa do clube e foi rechaçada. Tenho que conversar com o Juan (Cazares), esportivamente só depende dele. Ele está inscrito pelo Atlético, ele pertence ao Atlético. Agora, teremos que conversar. É um jogador que tem mais um ano de contrato, e um jogador que não joga, que não compete, vai ter dificuldades em arrumar melhores ofertas no final do ano”, afirmou o técnico venezuelano.

Aberto ao retorno do camisa 10, Dudamel afirmou que a oferta do Al Ain, dos Emirados Árabes pelo meia não chegou nos termos que o Atlético quer e se mostrou receptivo à volta de Cazares ao time.

“Meu conselho pra ele é simples: se decidir ficar no Atlético, feliz, competindo com sabemos como ele é capaz, vou estar feliz de contar com ele. Ele tinha muitas expectativas de sair, houve uma proposta boa para ele, mas não para o clube. Se ele quiser permanecer no Atlético, feliz, tem as portas abertas”.

Histórico

Contratado no início de 2016, Cazares disputou 204 jogos e marcou 41 gols pelo Galo. Com a camisa alvinegra, o meia conquistou o título do Campeonato Mineiro de 2017.

Aos 27 anos, o equatoriano tem contrato com o Atlético até o final desta temporada. Caso não chegue a um acordo para a renovação com o Alvinegro, Cazares poderá assinar um pré-contrato com outra equipe no meio do ano, e deixar a Cidade do Galo sem que o Galo receba nenhuma compensação financeira, assim que o seu vínculo se encerrar.

Após participar normalmente da pré-temporada, o meia procurou Dudamel e pediu para não ser relacionado para a estreia do Galo no Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia, no dia 21 de janeiro, revelando o desejo de deixar o clube.

Desde então, Cazares vem treinando em separado do elenco enquanto aguarda um desfecho para a situação.

Apesar da indefinição, o camisa 10 foi inscrito pelo Atlético para a Copa Sul-Americana. O Galo, inclusive, estreia no torneio nesta quinta-feira (6), às 21h30, contra o Unión, em Santa Fé, na Argentina.