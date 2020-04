Uma chegada a Belo Horizonte nos braços da Massa Atleticana e uma saída com gosto de frustração. Assim pode ser resumida a rápida passagem do técnico Rafael Dudamel pelo Atlético, primeiro clube que treinou na carreira. Apresentado no dia 8 de janeiro, ele acabou demitido com apenas dez jogos disputados; contudo, com duas eliminações (Copa do Brasil e Sul-Americana) classificadas como "vexatórias" pela diretoria.

Durante entrevista ao portal Meridiano Online, da Venezuela, o comandante foi perguntado se daria alguma dica a Jorge Sampaoli, novo comandante do alvinegro. Visivelmente incomodado, disse que não há motivos para tal. Contudo, prosseguiu.

"Por que eu teria que recomendar algo a Sampaoli? Ele conhece muito bem o que fazer porque já deu um excelente passo em Santos. Ele já conhece muito bem o que fazer porque já tem tempo suficiente para conhecer o clube. Esta parada obrigatória do futebol deu a ela a oportunidade disso; de conhecer o plantel e saber o que melhorar. É um ponto a favor a ele", disse o treinador.

"Com certeza, ele tem grandes jogadores de qualidade, apesar de ter muitas coisas a serem estruturadas no Atlético. Infelizmente não tivemos tempo para isso. Saímos de duas eliminatórias consecutivas, sem poder confeccionar um elenco competitivo. Começamos a trabalhar em 8 de janeiro e em 20 já estávamos jogar. Preparar uma equipe em 8 dias, com mais de 8 jogadores que saíram, outros lesionados, fazendo contratações.. Quando a equipe começava a se soltar fomos eliminados da Copa do Brasil. Não me arrependo de nenhuma decisão", finalizou.