A chegada de Diego Tardelli ao Galo é vista com bons olhos pelo técnico Rafael Dudamel. Mas o treinador ambiciona mais um atacante para o plantel alvinegro nesta temporada. Foi o que o próprio comandante enfatizou em sua entrevista coletiva, nesta sexta-feira (14). Ao que parece, ele ainda espera um “centroavante alto e de grande porte físico”.

Ao mesmo tempo, deixou claro que pode utilizar Tardelli tanto como homem de referência, mais centralizado, quanto como um segundo atacante.

“Tardelli não tem 1,90m, mas tem muita mobilidade no ataque, e isso compensa a outra característica. Pensando no futuro, a curto ou médio prazo, neste primeiro semestre, podemos completar (com Tardelli) um plantel com boas características. Falei com diretoria que queria dois atacantes. Chegou o Tardelli, e queremos outro importante. Mas temos que ser pacientes. O Atlético não tem como tirar dinheiro do céu. É ir com calma”, afirmou o comandante.

Análise

O fato de contar com um ídolo do clube parece animar o treinador, que fez questão de frisar a empolgação da torcida em reencontrar o atacante.

“Estou muito contente pela chegada de Tardelli, pelo que significa ao clube, sua experiência, sua história, e claro que ele está muito feliz. Os torcedores estão contentes por essa chegada dele. Primeiramente, temos que garantir que esteja na melhor forma possível. Pela referência que tenho do Tardelli, pode ser um homem de referência de ataque, como 9 ou segundo atacante. Pode atuar num 4-4-3 ou 4-4-2. Importante é que se sinta bem e saiba da responsabilidade por ser um ídolo. Vamos esperar muito de seu rendimento. Vamos fazer o melhor para que ele corresponda à expectativa”, completou.