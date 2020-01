O técnico Rafael Dudamel já tem em mente o Atlético que colocará em campo para enfrentar o Tombense, domingo, às 16h, na Arena Independência. Contudo, apesar de afirmar que optará por um time alternativo, já que tem desafio importante durante a semana, em solo argentino, o comandante não revela os escolhidos.

"A ideia inicial é ter algumas variantes e alternativas para ter mais dias de descanso para a partida na Argentina. A equipe que entrar domingo estará preparada para ganhar", diz o venezuelano, que também está de olho no jogo contra o Unión, em Santa Fé, primeiro da fase inicial da Copa Sul-Americana. As duas equipes se enfrentam na quinta-feira (6), no Estádio 15 de Abril.

Perguntado pela imprensa sobre a condição de Dylan Borrero, jovem colombiano que pode pintar na equipe pela primeira vez, e de Nathan, jogador que renovou contrato no início da semana, Dudamel afirma que só o primeiro tem condições de atuar no fim de semana.

"Dylan já está preparado para jogar. Nathan precisa de um pouco mais de tempo, porque ano passado sofreu uma lesão no final e queremos recuperá-lo bem para jogar sem nenhuma preocupação", revela Rafael.

Outro ponto abordado durante a coletiva desta sexta-feira (31) foi a condição do goleiro Victor. Para alguns, soa de forma estranha não ter assumido a titularidade após três confrontos já disputados em 2020.

"A torcida não está preocupada. Está feliz porque Victor está trabalhando e Michael fez três jogos e não sofreu gols. Aqui a uma qualidade muito boa. Se for para chegar algum outro não tem problema", comenta Dudamel.

"Passei por uma situação igual a de Victor, aos 37 anos, querendo jogar. Eu trabalhava e o técnico não conversava comigo. Eu sentia que não havia respeito. Hoje, tento dar a ele e todos os jogadores, com muita comunicação e respeito. Porém a situação passa por mim. Uso o melhor que tenho, pensando no presente e no futuro", finaliza.