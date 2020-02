O técnico Rafael Dudamel levará praticamento a força máxima do Atlético a Patos de Minas para a partida deste domingo (9), contra a URT, às 18h, no Estádio Zama Maciel, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

No início da tarde deste sábado (8), o clube liberou a lista de jogadores relacionados pelo comandante alvinegro e todos os jogadores que foram titulares na derrota de 3 a 0 para o Unón, da Argentina, na última quinta-feira (6), em Santa Fé, pela Copa Sul-Americana, estão convocados pelo treinador venezuelano.

A ausência em relação ao grupo que foi à Argentina é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que inclusive entrou no final da partida no lugar de Fábio Santos. Como ele tem pouco tempo de treinamento, pois chegou à Cidade do Galo já com a pré-temporada em andamento, ele deve ser poupado, até mesmo visando a partida da próxima quarta-feira (12), quando o Atlético decide sua sorte na Copa do Brasil encarando o Campinense, às 21h30, em Campina Grande, na Paraíba.

Além de Arana, os meias Otero, recuperando de lesão sofrida no ano passado, e Cazares, que não teve sua transferência para o futebol árabe acertada, estão de fora da relação.

A ida dos principais jogadores a Patos de Minas não é certeza de que todos eles comecem a partida contra a URT, pois a viagem de volta do Galo da Argentina teve muitos atrasos e desgastou os jogadores. De toda forma, o Atlético terá uma equipe forte no Zama Maciel, sendo o aspect