Enquanto esboça a equipe para a estreia no Campeonato Mineiro, terça-feira (21), contra o Uberlândia, o técnico Rafael Dudamel analisa as condições de seus goleiros. Victor, considera irretocável pelo venezuelano, desde que esteja 100% da sua forma física e técnica, segue se preparando, mas não tem a vaga garantida para o duelo no Triângulo Mineiro.

Aos 36 anos e recuperado de um edema no joelho, que o tirou por mais de 100 dias de ação no ano passado, o "Santo" dos atleticanos tem recebido tratamento especial neste período de pré-temporada e, passando mais tempo na academia do que no campo, pode iniciar 2020 no banco de reservas. Caso isso se confirme, o reserva imediato Michael, de 24 anos, deve ser acionado para iniciar entre os onze. Fernando, outro prata da casa, corre por fora nesta briga.

"Vamos analisar esta situação (quem será o titular do gol do Atlético) de forma especial. Entendemos que o clube precisa de movimento de jogadores, porque o Atlético tem que projetar sempre o seu patrimônio. O Atlético tem que vender jogadores todo ano. Disso, se encarrega o nosso diretor esportivo. Temos Victor, Michael, Fernando e o Matheus com projeção também e quatro goleiros em etapas diferentes em suas carreiras. Estamos garantidos. O mais importante é que eles possam estar sãos, bem preparados e atuar com a melhor competência em sua posição", comenta Dudamel, que ainda abordou a possível ida de Cleiton para o Red Bull Bragantino.

Servindo a Seleção Brasileira que disputa o Pré-Olímpico, o catarinense pode ser anunciado pelo time paulista a qualquer momento. Nos bastidores, inclusive, se fala que o martelo está próximo de ser batido.

"O Victor e sua história são indiscutíveis. O Victor está fazendo um grande esforço para estar bem e, quando decidirmos, ele vai jogar. Hoje, estamos tomando em consideração cada detalhe para formar uma equipe titular. O Victor já está treinando com a equipe e com normalidade. Nos primeiros quatro dias da pré-temporada ele ficou com o fisioterapeuta para um trabalho introdutório e de fortalecimento. Ele deve ir fortalecendo sua musculatura para poder desfrutar no campo e trabalhar no campo. Não quero acelerar a boa preparação do Victor", finaliza.