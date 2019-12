Cobiçado pelo Atlético para o comando técnico em 2020, o venezuelano Rafael Dadamel pode ser o 11º treinador estrangeiro do Galo, o primeiro venezuelano (confira lista abaixo). O último técnico gringo que passou pelo alvinegro foi Diego Aguirre, em 2016, que teve trajetória apagada e deixou o clube sem títulos.

Neste levantamento, leva-se em conta que o peruano Letona e o colombiano Rincón eram auxiliares do uruguaio Felix Magno e do brasileiro Luxemburgo, respectivamente, mas comandaram o time de forma interina em determinadas ocasiões.

Dudamel

Rafael Dudamel atuou como goleiro nos tempos em que era jogador e ganhou notoriedade pelos gols que marcou: foram 16, ao todo. Atuou por vários clubes, entre eles Universidad de los Andes, da Venezuela, Quilmes, da Argentina, e Deportivo Cali e América de Cáli, ambos da Colômbia.

Ele se aposentou da carreira de atleta, mas não do futebol, se tornando treinador. Ao longo de sua ainda curta trajetória como técnico, esteve à frente do Estudiantes de Mérida e do Deportivo Lara, da Venezuela, as seleções sub-17 e sub-20 do combinado venezuelano, antes de, em 2016, comandar a seleção principal de seu país, na vaga deixada por Noel Sanvicente.

Sob a tutela de Dudamel, La Vinotinto chamou a atenção pela vitória por 3 a 1 sobre a Argentina, e por chegar às quartas de final da Copa América, ambos episódios ocorridos neste ano. Resultados considerados positivos e que aliviaram um pouco a pressão sobre Dudamel, que em 2018 amargou com sua seleção o último lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A relação entre ele e a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) estaria estremecida. O treinador, inclusive, chegou a cobrar mais profissionalismo da entidade. Este pode de ser um dos fatores para Dudamel deixar o combinado e se mudar para o Brasil.

Confira os treinadores estrangeiros que já passaram pelo Atlético

Eugênio Medgyessy (húngaro): 1928 a 1931

Felix Magno (uruguaio): 1946 a 1948

Darío Letona (peruano): 1947 (auxiliar de Felix Magno; comandou o time em quatro jogos)

Ondino Vieira (uruguaio): 1954 e 1955

Ricardo Diez (uruguaio): 1950 a 1951, 1955 a 1956 e 1958

Fleitas Solich (paraguaio): 1967 a 1968

Walter Oliveira (uruguaio): 1985

Darío Pereyra (uruguaio): 1999

Rincón (colombiano): 2010 (auxiliar de Luxemburo; comandou o time em dois jogos)

Diego Aguirre (uruguaio): 2016