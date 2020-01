A falta de criação de jogadas foi um dos empecilhos no caminho do Atlético, diante de um adversário bem postado em campo. Nada que preocupe o técnico Rafael Dudamel, que disse estar “tranquilo e satisfeito com o empenho” de seus jogadores após o empate sem gols com o Coimbra nessa quarta-feira (29), no Independência.

Questionado se Cazares fez falta ao time alvinegro no duelo válido pela terceira rodada do Estadual, Dudamel foi enfático. “Não posso imaginar partidas com jogadores que não tenho disponíveis. Hoje, o Cazares está em pausa. Tenho que pensar em Bruninho, Hyoran, Edinho, Marquinhos, Jair, Allan... O que tenho à disposição”, comentou o comandante do Galo.

Ele fez questão de ressaltar ainda que o empate não pode ser considerado um mau resultado, por ser início de temporada.

“É certo que nós jogamos três partidas com o mesmo esquema tático. Eu organizo a equipe de acordo com os jogadores que tenho. Estou tranquilo e satisfeito com esforço dos nossos atletas. O resultado não é tudo. Tenho que refletir sobre o que temos que melhorar”, disse.

No entanto, reconhece que é preciso encontrar alternativas para fazer a bola chegar ao centroavante Di Santo, algo que pouco aconteceu na partida contra o Coimbra.

“Estamos bem em amplitude e temos que seguir melhorando nesta parte de campo (referindo-se ao ataque), de profundidade. Vamos escolher os melhores passadores para nossos atacantes”, comentou.