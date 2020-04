As declarações de Rafael Dudamel, impulsionadas pela entrevista do meia Nathan à TV Record, ganharam novos capítulos neste sábado (11).

Se na última sexta-feira (10) o ex-técnico do Atlético disparou contra o jogador, em entrevista à mídia venezuelana, agora, abriu o livro sobre o que pensa do presidente Sérgio Sette Câmara e do vice-presidente Lásaro Cândido.

O vice-presidente do Atlético, Lásaro Cândido, garante que tentou ajudar Rafael Dudamel na sua adaptação ao futebol brasileiro e ao clube

“Fiquei muito surpreendido que, até o dia de hoje, nunca tive uma palavra, desde a minha saída do Atlético, com o presidente. O senhor Sérgio nunca teve a fortaleza, a personalidade e o caráter para dar a cara e poder conversar como profissional e como homem sobre seu ponto de vista e o porquê da (minha) saída. Mas eu, como profissional, devo entender essas decisões e continuar", disse Rafael Dudamel sobre o mandatário.

“Lastimosamente foi curto o tempo (no Atlético). Os dirigentes não sustentaram sua palavra. Foram alvos de muitas críticas e frágeis para poder suportá-las. Conversava muito com o presidente e com o vice-presidente, um grande contador de histórias, diferente da cara que me mostrava a cada vez que estava nas concentrações, nas viagens, nos treinamentos. Mostrava uma cara de satisfação, de se identificar com o que estávamos fazendo. E, realmente, não era uma cara sincera”, acrescentou sobre o vice.

Resposta dada

Em resposta ao treinador, Lasaro Cândido usou as redes sociais para se manifestar.

“Realmente tentei, na medida das minhas possibilidades, que o técnico conhecesse um pouco da realidade brasileira, do GALO em particular. Quando tive oportunidade o alertei para o exagero em algumas regras, etc. Tentei como faço desde 2009 com todos que passaram pelo clube, um ambiente sadio”, respondeu o vice de futebol do Atlético.

“Acrescento que ajudei ao meu modo e com as limitações dos cargos que venho ocupando no clube, com técnicos de características e personalidades distintas, com franqueza e leveza que pratico no futebol e na vida. O sucesso ou fracasso não podem ser terceirizados. Cada um que assuma o seu”, finalizou.

Leia mais:

Dudamel vê fala de Nathan como 'covarde' e diz que Cidade do Galo parecia um 'clube social'

Dudamel analisa pausa do futebol como 'ponto positivo' para Sampaoli destrinchar o Atlético